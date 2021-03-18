До 300 млн військової допомоги і спецпредставник: у США знову подали Акт про партнерство з Україною

КИЇВ. 18 березня. УНН. Двопартійна група сенаторів - сенатори Боб Менендес, Джим Ріш, член Комітету Сенату з міжнародних відносин Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо і Джин Шахін сьогодні знову подали Акт про партнерство

в галузі безпеки України для надання допомоги в галузі безпеки і стратегічної підтримки Україні. Про це йдеться в заяві сенаторів, опублікованому на сайті комітету, передає УНН.