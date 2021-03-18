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До 300 млн військової допомоги і спецпредставник: у США знову подали Акт про партнерство з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Двопартійна група сенаторів - сенатори Боб Менендес, Джим Ріш, член Комітету Сенату з міжнародних відносин Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо і Джин Шахін сьогодні знову подали Акт про партнерство
в галузі безпеки України для надання допомоги в галузі безпеки і стратегічної підтримки Україні. Про це йдеться в заяві сенаторів, опублікованому на сайті комітету, передає УНН.

Цитата

"Протягом семи років після вторгнення Росії, українські військовослужбовці самовіддано і мужньо продовжували захищати свою батьківщину від наземних, морських атак і кібератак, які порушують суверенітет і безпеку України. В інтересах підтримки захисту України від російської агресії і просування американських цінностей і зовнішньополітичних пріоритетів, я з гордістю приєднуюся до відновлення дії Акту про партнерство України в сфері безпеки, довгострокового пакету допомоги в сфері безпеки, який демонструє нашу двопартійність в забезпеченні безпеки України", - заявив сенатор Мендес.

Деталі

Основні положення Закону включають такі тези:

· Передбачає звіт про дипломатичну підтримку США України в найближчі п'ять років;

· Закликає Державний департамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками;

· Закликає адміністрацію призначити спеціального посланника для України, який буде служити сполучною ланкою США на мирних переговорах в нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами;

· Дозволяє іноземне військове фінансування України на суму до 300 мільйонів доларів на рік, за умови сертифікації, включаючи повноваження надавати Україні військову допомогу летального характеру;

· Вимагає звіту Міністерства оборони і Держдепартаменту про можливості і потреби збройних сил України, плану надання допомоги США в галузі безпеки України та будь-яких рекомендацій;

· Прискорює передачу Україні зайвих оборонних виробів і закликає до стратегії, що спонукає країни-партнери робити те ж саме;

· Виділяє 4 мільйони доларів в рік на навчання українських військових.

Аналогічний документ раніше вже вносили минулого року, але він, ймовірно, не встиг пройти необхідні процедури до виборів, що зумовило необхідність повторного внесення.

Нагадаємо

У 2020 році в США затвердили пакет допомоги Україні в сумі 250 млн доларів.

У березні поточного року в США прийняли рішення надати Україні ще 125 млн доларів в якості нового пакета військової допомоги.

Українські Національні Новини

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