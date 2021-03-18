До 300 млн военной помощи и спецпредставитель: в США снова подали Акт о партнерстве с Украиной

КИЕВ. 18 марта. УНН. Двупартийная группа сенаторов - сенаторы Боб Менендес, Джим Риш, член Комитета Сената по международным отношениям Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин сегодня снова подали Акт о партнерстве

в области безопасности Украины для оказания помощи в области безопасности и стратегической поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте комитета, передает УНН.