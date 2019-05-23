Для збереження коштів у довгостроковій перспективі експерт радить вкладати у нерухомість

"Якщо у вас є гроші, які ви хочете зберегти на рік-два - їх краще зберігати у банках. Якщо ж у вас є кошти, і ви хочете заробити, наприклад - можна вкладати у нерухомість. Купив, зробив ремонт, здаєш - і маєш собі пенсію. Тому в українців, які обирають між банками та нерухомістю є два шляхи: короткострокова перспектива - це банк, довгострокова з можливістю заробляти на постійній основі – нерухомість", - вважає експерт.

Загалом експерт не радить боятися вкладати кошти. Адже банкопадів не прогнозується, а забудовники будуть – головне обрати надійних.

Як писав УНН, багато економічних експертів дотримуються думки, що чи не єдиними інструментом для збереження та примноження коштів для українців є нерухомість. А експерти з нерухомості радять звертати увагу на первинний ринок, адже тут є свої переваги: нові комунікації та інфраструктура, а також можливість скористатися іпотекою або є розстрочкою від забудовника. Крім того, на ранніх етапах будівництва житло коштує, як правило, на 25-30% дешевше, ніж після завершення.

Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва — тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" — до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", — пояснила Маркова.