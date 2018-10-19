Начинать инвестировать в жилье можна, имея лишь 30% от стоимости - эксперт

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.

Она привела пример на объекте "Киевгорстроя".

"Минимальный бюджет для покупки квартиры от "Киевгорстроя" - порядка 540 тысяч грн. Если покупатель инвестирует всю сумму, скажем, в ЖК "Медовый" (Соломенский район) еще на старте, то сразу же, получив скидку от застройщика в 10%, он (покупатель) уже сэкономил, а значит – заработал. На сегодняшний день, год спустя, эта квартира уже стоит 624 тысячи, еще позже – цена будет еще выше и т.д. Начать инвестировать в квартиру в данном случае можно, уже имея на руках только 30% от ее цены, а недостающую сумму выплачивать в рассрочку", - рассказала Маркова, отметив, что при схеме с рассрочкой заработок, конечно, будет меньше, потому что стоимость остатка не фиксируется, и цена на "квадрат" неминуемо вырастет, но все равно будет.