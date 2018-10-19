Починати інвестувати в житло можна, маючи лише 30% від вартості - експерт

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира у середньому дорожчає на 25%, а потрапивши у категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник усі розрахунки ведемо у гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

Вона навела приклад на об'єкті "Київміськбуду".

"Мінімальний бюджет для покупки квартири від "Київміськбуду" - близько 540 тисяч грн. Якщо покупець інвестує всю суму, скажімо, у ЖК "Медовий" (Солом'янський район) ще на старті, то відразу ж, отримавши знижку від забудовника у 10%, він (покупець) вже заощадив, а значить - заробив. На сьогодні, рік по тому, ця квартира вже коштує 624 тисячі, ще пізніше - ціна буде ще вище і т.д. Почати інвестувати у квартиру у цьому випадку можна, вже маючи на руках лише 30% від її ціни, а решту суми виплачувати в розстрочку", - розповіла Маркова, зазначивши, що при схемі з розстрочкою заробіток, звичайно, буде меншим, тому що вартість залишку не фіксується, і ціна на "квадрат" неминуче зросте, але все одно буде.