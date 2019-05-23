Для сохранения средств в долгосрочной перспективе эксперт советует вкладывать в недвижимость

"Если у вас есть деньги, которые вы хотите сохранить в год-два - их лучше хранить в банках. Если же у вас есть средства, и вы хотите заработать, например - можно вкладывать в недвижимость. Купил, сделал ремонт, сдаешь - и имеешь себе пенсию. Поэтому у украинцев, которые выбирают между банками и недвижимостью есть два пути: краткосрочная перспектива - это банк, долгосрочная с возможностью зарабатывать на постоянной основе - недвижимость", - считает эксперт.

В общем эксперт не советует бояться вкладывать средства. Ведь банкопадов не прогнозируется, а застройщики будут - главное выбрать надежных.

Как писал УНН, много экономических экспертов придерживаются мнения, что едва ли не единственными инструментом для сохранения и приумножения средств для украинцев является недвижимость. А эксперты по недвижимости советуют обращать внимание на первичный рынок, ведь здесь есть свои преимущества: новые коммуникации и инфраструктура, а также возможность воспользоваться ипотекой или является рассрочкой от застройщика. Кроме того, на ранних этапах строительства жилье стоит, как правило, на 25-30% дешевле, чем после завершения.

Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее инвестировать на начальном этапе строительства - тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" - до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, происходят в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.