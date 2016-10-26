Військовий розповів, що потрібно для психологічної реабілітації бійців АТО

"Ми живемо в країні, де культури спілкування з психологом немає, і ми не зможемо це зробити миттєво. Тому велике навантаження буде лягати на родину, на друзів, на побратимів військового, на те, щоб витягати хлопців з того стану і підводити їх до того, щоб звернутися до психологів. Він (боєць АТО - ред.) каже, що в нього все добре, але він себе порівнює з хлопцями, які не повернулися, які отримали важкі поранення. Звичайно, у нього все добре порівняно з ними. Але порівняно з його особистим досвідом там не все добре. Треба потроху звикати до того, аби спілкуватись з психологом. Те, що ми пропонували, і те, що я особисто підтримую, це навчати ветеранів допомагати іншим ветеранам. І зараз таких людей багато, які можуть допомогти своїм побратимам психологічно, при цьому реабілітовуються самі", - розповів М.Музика.

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Також боєць зазначив, що в Україні недостатньо засобів для того, аби організувати серйозну психологічну підтримку та допомогу для великої кількості військових, які повертаються із зони АТО.

"У Збройних силах України недостатньо сил, аби допомагати. Немає ні бюджету, ні можливостей, ні кількості людей. Навіть громадським організаціям набагато легше отримати фінансування від фондів, від приватних осіб. Державного фінансування практично немає, або його дуже мало, щоб охопити всіх, кому потрібна психологічна реабілітація після АТО", - додав учасник бойових дій в зоні АТО М.Музика.