Военный рассказал, что нужно для психологической реабилитации бойцов АТО

"Мы живем в стране, где культуры общения с психологом нет, и мы не сможем это сделать мгновенно. Поэтому большая нагрузка будет ложиться на семью, друзей, на собратьев военного, на то, чтобы вытаскивать ребят из того состояния и подводить их к тому, чтобы обратиться к психологам. Он (боец АТО - ред.) говорит, что у него все хорошо, но он себя сравнивает с ребятами, которые не вернулись, получивших тяжелые ранения. Конечно, у него все хорошо по сравнению с ними. Но по сравнению с его личным опытом там не все хорошо. Надо понемногу привыкать к тому, чтобы общаться с психологом. То, что мы предлагали, и то, что я лично поддерживаю, это учить ветеранов помогать другим ветеранам. И сейчас таких людей много, которые могут помочь своим собратьям психологически, при этом реабилитовуються сами", - рассказал М.Музыка.

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Также боец ​​отметил, что в Украине недостаточно средств для того, чтобы организовать серьезную психологическую поддержку и помощь для большого количества военных, которые возвращаются из зоны АТО.

"В Вооруженных силах Украины недостаточно сил, чтобы помогать. Нет ни бюджета, ни возможностей, ни количества людей. Даже общественным организациям гораздо легче получить финансирование от фондов, от частных лиц. Государственного финансирования практически нет, или его очень мало, чтобы охватить всех, кому нужна психологическая реабилитация после АТО", - добавил участник боевых действий в зоне АТО М.Музыка.