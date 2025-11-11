"Для нас це хороша практика": Трамп виступив на захист щодо навчання іноземних студентів в США
Київ • УНН
Дональд Трамп виступив на захист дозволу іноземним студентам навчатися в США, назвавши це "хорошою" практикою. Він відкинув заклики до скорочення їхньої кількості, аргументуючи це фінансовою вигодою для системи вищої освіти.
Деталі
Він також заявив, що скорочення кількості іноземних студентів в США буде фінансово згубним для системи вищої освіти країни. Це призведе до того, що деякі навчальні заклади будуть змушені закритися.
Ми отримуємо від студентів трильйони доларів. Ви знаєте, студенти з більшості іноземних країн платять більше ніж удвічі більше. Я хочу, щоб наша система освіти процвітала. Я розглядаю це як бізнес
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що сім із дев'яти університетів США відмовилися від федеральних коштів в обмін на дотримання "пріоритетів" адміністрації Трампа.