"Для нас это хорошая практика": Трамп выступил в защиту обучения иностранных студентов в США
Киев • УНН
Дональд Трамп выступил в защиту разрешения иностранным студентам учиться в США, назвав это "хорошей" практикой. Он отверг призывы к сокращению их числа, аргументируя это финансовой выгодой для системы высшего образования.
Детали
Он также заявил, что сокращение числа иностранных студентов в США будет финансово губительным для системы высшего образования страны. Это приведет к тому, что некоторые учебные заведения будут вынуждены закрыться.
Мы получаем от студентов триллионы долларов. Вы знаете, студенты из большинства иностранных стран платят более чем вдвое больше. Я хочу, чтобы наша система образования процветала. Я рассматриваю это как бизнес
Ранее УНН сообщал, что семь из девяти университетов США отказались от федеральных средств в обмен на соблюдение "приоритетов" администрации Трампа.