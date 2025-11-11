"Для нас это хорошая практика": Трамп выступил в защиту обучения иностранных студентов в США

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3076 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12397 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17442 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56509 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71638 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100177 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117943 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120385 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86463 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57472 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 33479 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 31817 просмотра
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 13488 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 14829 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 11276 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 68602 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 117933 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 53959 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120381 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 111561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Харьковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 264 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 47656 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122161 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 127584 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 171575 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

"Для нас это хорошая практика": Трамп выступил в защиту обучения иностранных студентов в США

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Дональд Трамп выступил в защиту разрешения иностранным студентам учиться в США, назвав это "хорошей" практикой. Он отверг призывы к сокращению их числа, аргументируя это финансовой выгодой для системы высшего образования.

"Для нас это хорошая практика": Трамп выступил в защиту обучения иностранных студентов в США

Президент Дональд Трамп выступил в защиту разрешения иностранным студентам учиться в США как "хорошей" практики и отверг призывы к сокращению их числа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Он также заявил, что сокращение числа иностранных студентов в США будет финансово губительным для системы высшего образования страны. Это приведет к тому, что некоторые учебные заведения будут вынуждены закрыться.

Мы получаем от студентов триллионы долларов. Вы знаете, студенты из большинства иностранных стран платят более чем вдвое больше. Я хочу, чтобы наша система образования процветала. Я рассматриваю это как бизнес

- заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семь из девяти университетов США отказались от федеральных средств в обмен на соблюдение "приоритетов" администрации Трампа.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираОбразование
Выборы в США
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп