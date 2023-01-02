Діячі іранської опозиції, які перебувають у вигнанні, записали послання про "перемогу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Група відомих іранських опозиційних діячів у вигнанні виступила із узгодженою заявою, в якій прогнозується, що 2023 рік стане роком "перемоги" над режимом, пише AFP, інформує УНН.
Деталі
Серед тих, хто підписав звернення, є лідери у галузі культури, прав людини та спорту.
Іранська діаспора довгий час вважалася позбавленою єдності, розколотою на різні політичні фракції та стратегії боротьби з Ісламською республікою.
"2022 рік був славним роком солідарності для іранців усіх віросповідань, мов та орієнтацій", – йдеться у повідомленні.
"Завдяки організації та солідарності 2023 стане роком перемоги іранського народу. Роком свободи та справедливості в Ірані".
Повідомлення було відправлено одночасно різними видатними постатями, починаючи від впливового американського дисидента Масіха Алінежада і закінчуючи сином поваленого шаха Резою Пехлеві, який мешкає в США.
Видатні актори Гольшифте Фарахані та Назанін Боніаді також підписалися під повідомленням, як і Зар Амір Ебрахімі, яка отримала нагороду за кращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі у Франції минулого року.
"Ми об'єдналися, щоб досягти свободи", - написала Фарахані в Instagram. "Ми стоятимемо разом і не мовчатимемо".
Серед відомих правозахисників, були лауреат Нобелівської премії миру Ширін Ебаді та Хамед Есмаїліон, який очолив канадську кампанію за справедливість для жертв рейсу збитого Іраном у січні 2020 року.
З галузі спорту до них приєднався колишній іранський міжнародний футболіст Алі Карімі, активний прихильник протестного руху.
Доповнення
Рух протесту, викликаний смертю Махси Аміні, яка була заарештована за нібито порушення суворого дрес-коду Ісламської республіки, є найбільшою проблемою для духовенства з часів революції 1979 року. Інформаційне агентство Fars повідомило, що влада не виявляє особливих ознак того, що підти на поступки протестувальникам, і іранська поліція розпочала нову кампанію щодо посилення дотримання обов'язкового носіння хіджабу.
За даними правозахисної групи "Іранські права людини" (IHR), що базується в Норвегії, в результаті репресій було вбито 476 осіб. Двоє людей вже страчено у зв'язку з протестами, в той час як IHR повідомляє, що не менше 100 затриманих перебувають під загрозою страти.
Організація Об'єднаних Націй повідомляє, що щонайменше 14 000 осіб було заарештовано, а кількох відомих діячів, таких як актриса Таране Алідусті, все ще перебувають під вартою.