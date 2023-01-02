Находящиеся в изгнании деятели иранской оппозиции записали послание о "победе"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Группа известных иранских оппозиционных деятелей в изгнании выступила с согласованным заявлением, в котором прогнозируется, что 2023 станет годом "победы" над режимом, пишет AFP, информирует УНН.
Детали
Среди подписавших обращение есть лидеры в области культуры, прав человека и спорта.
Иранская диаспора долгое время считалась лишенным единства, расколотым на различные политические фракции и стратегии борьбы с Исламской республикой.
"2022 год был славным годом солидарности для иранцев всех вероисповеданий, языков и ориентаций", – говорится в сообщении.
"Благодаря организации и солидарности 2023 год станет годом победы иранского народа. Годом свободы и справедливости в Иране".
Сообщение было отправлено одновременно различными видными фигурами, начиная от влиятельного американского диссидента Масиха Алинежада и заканчивая сыном свергнутого шаха Резой Пехлеви, проживающего в США.
Выдающиеся актеры Гольшифте Фарахани и Назанин Бониади также подписались под сообщением, как и Зар Амир Эбрахими, получившей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале во Франции в прошлом году.
"Мы объединились, чтобы достичь свободы", – написала Фарахани в Instagram. "Мы будем стоять вместе и не будем молчать".
Среди известных правозащитников были лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади и Хамед Эсмаилион, возглавивший канадскую кампанию за справедливость для жертв рейса сбитого Ираном в январе 2020 года.
Из области спорта к ним присоединился бывший иранский международный футболист Али Карими, активный поклонник протестного движения.
Дополнение
Движение протеста, вызванное смертью Махсы Амини, которая была арестована за якобы нарушение строгого дресс-кода Исламской республики, является самой большой проблемой для духовенства со времен революции 1979 года. Информационное агентство Fars сообщило, что власти не проявляют особых признаков того, что пойти на уступки протестующим, и иранская полиция начала новую кампанию по усилению соблюдения обязательного ношения хиджаба.
По данным правозащитной группы "Иранские права человека" (IHR), базирующейся в Норвегии, в результате репрессий было убито 476 человек. Два человека уже казнены в связи с протестами, в то время как IHR сообщает, что не менее 100 задержанных находятся под угрозой казни.
Организация Объединенных Наций сообщает, что по меньшей мере 14 000 человек были арестованы, а несколько известных деятелей, таких как актриса Таране Алидусти, все еще находятся под стражей.