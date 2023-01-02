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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Находящиеся в изгнании деятели иранской оппозиции записали послание о "победе"

Киев • УНН

 • 678776 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Группа известных иранских оппозиционных деятелей в изгнании выступила с согласованным заявлением, в котором прогнозируется, что 2023 станет годом "победы" над режимом, пишет AFP, информирует УНН.

Находящиеся в изгнании деятели иранской оппозиции записали послание о "победе"

Детали

Среди подписавших обращение есть лидеры в области культуры, прав человека и спорта.

Иранская диаспора долгое время считалась лишенным единства, расколотым на различные политические фракции и стратегии борьбы с Исламской республикой.

"2022 год был славным годом солидарности для иранцев всех вероисповеданий, языков и ориентаций", – говорится в сообщении.

"Благодаря организации и солидарности 2023 год станет годом победы иранского народа. Годом свободы и справедливости в Иране".

Сообщение было отправлено одновременно различными видными фигурами, начиная от влиятельного американского диссидента Масиха Алинежада и заканчивая сыном свергнутого шаха Резой Пехлеви, проживающего в США.

Выдающиеся актеры Гольшифте Фарахани и Назанин Бониади также подписались под сообщением, как и Зар Амир Эбрахими, получившей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале во Франции в прошлом году.

"Мы объединились, чтобы достичь свободы", – написала Фарахани в Instagram. "Мы будем стоять вместе и не будем молчать".

Среди известных правозащитников были лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади и Хамед Эсмаилион, возглавивший канадскую кампанию за справедливость для жертв рейса сбитого Ираном в январе 2020 года.

Из области спорта к ним присоединился бывший иранский международный футболист Али Карими, активный поклонник протестного движения.

Дополнение

Движение протеста, вызванное смертью Махсы Амини, которая была арестована за якобы нарушение строгого дресс-кода Исламской республики, является самой большой проблемой для духовенства со времен революции 1979 года. Информационное агентство Fars сообщило, что власти не проявляют особых признаков того, что пойти на уступки протестующим, и иранская полиция начала новую кампанию по усилению соблюдения обязательного ношения хиджаба.

По данным правозащитной группы "Иранские права человека" (IHR), базирующейся в Норвегии, в результате репрессий было убито 476 человек. Два человека уже казнены в связи с протестами, в то время как IHR сообщает, что не менее 100 задержанных находятся под угрозой казни.

Организация Объединенных Наций сообщает, что по меньшей мере 14 000 человек были арестованы, а несколько известных деятелей, таких как актриса Таране Алидусти, все еще находятся под стражей.

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