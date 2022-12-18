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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Іран заарештував актрису оскароносного фільму "Комівояжер"

Іран заарештував актрису оскароносного фільму "Комівояжер"

Київ • УНН

 • 812161 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Влада Ірану заарештувала одну з найвідоміших актрис країни за звинуваченням у поширенні хибних відомостей про загальнонаціональні протести, що охопили країну, повідомляє УНН.

Деталі

У повідомленні агентства IRNA говориться, що Таране Алідусті, зірка оскароносного фільму «Комівояжер», була затримана через тиждень після того, як вона опублікувала в Instagram пост, де висловила солідарність Мохсену Шекарі, який став першою нещодавно страченою людиною.

IRNA також повідомила, що кілька інших іранських знаменитостей «були викликані до суду через публікацію провокаційного контенту». Воно не повідомило, скільки їх, і не надало додаткових подробиць.

Згідно з повідомленням, Алідусті була заарештована за те, що не надала «ніяких документів, що відповідають її твердженням».

Алідусті виклала три пости у в Instagram, висловлюючи солідарність із протестувальниками з того часу, як у вересні почалися демонстрації. Її обліковий запис, який має близько 8 мільйонів підписників, був заблокований.

Алідусті раніше критикувала іранський уряд та його поліцію. У червні 2020 року її було засуджено до п'яти місяців позбавлення волі умовно після того, як у 2018 році розкритикувала поліцію в Твіттері за напад на жінку, яка зняла хіджаб.

Доповнення

Минулого тижня в Ірані було страчено другого ув'язненого, Маджидреза Рахнаварда.

Обох чоловіків було страчено менш ніж через місяць після того, як їм було пред'явлено звинувачення. Активісти кажуть, що щонайменше дюжину людей було засуджено до страти на закритих слуханнях.

Іран стрясають протести після загибелі 16 вересня 22-річної Махси Аміні. З того часу протести перетворилися на один із найсерйозніших викликів іранської теократії, встановленої Ісламською революцією 1979 року.

Щонайменше 495 людей було вбито під час демонстрацій внаслідок жорсткого придушення силами безпеки, за даними правозахисників. Влада затримала понад 18 200 осіб.

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