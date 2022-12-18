Иран арестовал актрису оскароносного фильма "Комивояжер"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Власти Ирана арестовали одну из самых известных актрис страны по обвинению в распространении ложных сведений об охвативших страну общенациональных протестах, сообщает УНН.
Детали
В сообщении агентства IRNA говорится, что Таране Алидусти, звезда оскароносного фильма «Коммивояжер», была задержана через неделю после того, как она опубликовала в Instagram пост, где выразила солидарность Мохсену Шекари, который стал первым недавно казненным человеком.
IRNA также сообщила, что несколько других иранских знаменитостей «были вызваны в суд из-за публикации провокационного контента». Оно не сообщило, сколько их, и не предоставило дополнительных подробностей.
Согласно сообщению, Алидусти была арестована за то, что не предоставила «никаких документов, соответствующих ее утверждениям».
Алидусти написала три поста в Instagram, выражая солидарность с протестующими с тех пор, как в сентябре начались демонстрации. Ее аккаунт, который имеет около 8 миллионов подписчиков, был заблокирован.
Алидусти ранее критиковала иранское правительство и его полицию. В июне 2020 года она была приговорена к пяти месяцам лишения свободы условно после того, как в 2018 году раскритиковала полицию в Твиттере за нападение на женщину, снявшую хиджаб.
Дополнение
На прошлой неделе в Иране был казнен второй заключенный, Маджидрез Рахнавард.
Оба мужчины были казнены менее чем через месяц после того, как им было предъявлено обвинение. Активисты говорят, что по меньшей мере дюжина людей были приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях.
Иран сотрясают протесты после гибели 16 сентября 22-летней Махсы Амини. С этого времени протесты превратились в один из самых серьезных вызовов иранской теократии, установленной Исламской революцией 1979 года.
По меньшей мере 495 человек были убиты во время демонстраций в результате жесткого подавления силами безопасности, по данным правозащитников. Власти задержали более 18 200 человек.