"Дивним чином були передані у безкоштовне управління": міністр розповів, що у Лаврі перевіряє комісія

Цитата

"Вчора на засіданні уряд ухвалив рішення, згідно з яким повернуто до держави 19-ий корпус Лаври, де якимось чином незаконно знаходилася організація "Утопік", на чолі якої зараз стоїть колишній міністр часів Януковича, пан Кулиняк. Ми діємо вцілому по Лаврі: мова йде не лише про Нижню Лавру, а й про всі об'єкти, які дивним чином в різні часи були передані в безкоштовне управління певним організаціям", - зазначив Ткаченко.

Деталі

За словами Ткаченка, міністерство також планує розробити концепт управління і користування територією Нижньої Лаври.

"Є різні ідеї, які зараз обговорюються, у тому числі реабілітаційного центру для військових, діяльності народно-художніх промислів та інших речей. Так само вивчаємо питання стосовно того, яким чином у Лаврі в різні часи існували представництва різних християнських церков", - розповів він.

Міністр підкреслив, що "на тлі управління деякими об’єктами представниками УПЦ МП", питання стосовно Києво-Печерської Лаври, яка занесена в список ЮНЕСКО, буде обговорюватися з громадськістю.

Нагадаємо

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року, і це стосується усіх приміщень, які орендувала УПЦ МП в Лаврі.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 21 квітня оглянула в Лаврі ще дві пам'ятки, де виявили порушення, після цього представники заповідника опечатали корпус.

Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжується штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.