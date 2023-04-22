"Странным образом были переданы в бесплатное управление": министр рассказал, что в Лавре проверяет комиссия

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"Вчера на заседании правительство приняло решение, согласно которому возвращен государству 19-ый корпус Лавры, где каким-то образом незаконно находилась организация "Утопик", во главе которой сейчас стоит бывший министр времен Януковича, господин Кулиняк. Мы действуем в целом по Лавре: речь идет не только о Нижней Лавре, но и обо всех объектах, которые странным образом в разные времена были переданы в бесплатное управление определенным организациям", - отметил Ткаченко.

Детали

По словам Ткаченко, министерство также планирует разработать концепт управления и пользования территорией Нижней Лавры.

"Есть разные идеи, которые сейчас обсуждаются, в том числе реабилитационного центра для военных, деятельности народно-художественных промыслов и других вещей. Так же изучаем вопрос относительно того, каким образом в Лавре в разные времена существовали представительства различных христианских церквей", - рассказал он.

Министр подчеркнул, что "на фоне управления некоторыми ообъектами представителями УПЦ МП", вопрос относительно Киево-Печерской Лавры, которая занесена в список ЮНЕСКО, будет обсуждаться с общественностью.

Напомним

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой расторгается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, арендованных УПЦ МП в Лавре.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытие производства. Производство открыли.

Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" 21 апреля осмотрела в Лавре еще два памятника, где обнаружили нарушения, после этого представители заповедника опечатали их.

Осмотр помещений Комиссией время от времени сопровождается столкновениями и препятствием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.