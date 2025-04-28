Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів: реакція українця здивувала
Київ • УНН
Даніель Дюбуа штовхнув Олександра Усика на битві поглядів у Лондоні. Усик відреагував на провокацію сміхом, а охорона втрутилася, щоб розборонити боксерів.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа штовхнув свого Олександра Усика під час битви поглядів. Усик на провокацію свого опонента розсміявся, передає УНН.
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Під час битви поглядів, що пройшла на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Дюбуа не стримався і штовхнув Усика. Здається, що Дюбуа сам злякався сильніше, коли Олександр майже став у стійку. Після цього підбігла охорона, щоб розборонити спортсменів, а Усик засміявся.
"Очі говорять правду", - написав Усик в соцмережі Instagram.
Нагадаємо
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. У попередньому бою, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Після цього українець встиг здобути дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.