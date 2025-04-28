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Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів: реакція українця здивувала

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Даніель Дюбуа штовхнув Олександра Усика на битві поглядів у Лондоні. Усик відреагував на провокацію сміхом, а охорона втрутилася, щоб розборонити боксерів.

Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів: реакція українця здивувала

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа штовхнув свого Олександра Усика під час битви поглядів. Усик на провокацію свого опонента розсміявся, передає УНН.

Деталі

Під час битви поглядів, що пройшла на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Дюбуа не стримався і штовхнув Усика. Здається, що Дюбуа сам злякався сильніше, коли Олександр майже став у стійку. Після цього підбігла охорона, щоб розборонити спортсменів, а Усик засміявся.

"Очі говорять правду", - написав Усик в соцмережі Instagram.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. У попередньому бою, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Після цього українець встиг здобути дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Павло Башинський

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