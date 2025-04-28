Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов: реакция украинца удивила

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы
Эксклюзив
14:20 • 11070 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
14:15 • 23413 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
14:07 • 16723 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

13:08 • 18084 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
12:59 • 26271 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
12:30 • 22972 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

12:00 • 13365 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
11:54 • 22227 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 69257 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 57918 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.9м/с
34%
758 мм
Популярные новости

В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

28 апреля, 08:15 • 19106 просмотра

Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские "СМИ"

28 апреля, 08:18 • 16920 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 31647 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 31250 просмотра

Разведка Испании считает, что блэкаут в стране мог быть вызван кибератакой - El Pais

14:14 • 12505 просмотра
публикации

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

16:07 • 6222 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

12:59 • 26271 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

12:30 • 22972 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

11:54 • 22227 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 69257 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Александр Усик

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Испания

Португалия

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

13:22 • 9508 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 31274 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 31668 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 141519 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 55934 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов: реакция украинца удивила

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Даниэль Дюбуа толкнул Александра Усика на битве взглядов в Лондоне. Усик отреагировал на провокацию смехом, а охрана вмешалась, чтобы разнять боксеров.

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов: реакция украинца удивила

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа толкнул своего Александра Усика во время битвы взглядов. Усик на провокацию своего оппонента рассмеялся, передает УНН.

Детали

Во время битвы взглядов, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Дюбуа не сдержался и толкнул Усика. Кажется, что Дюбуа сам испугался сильнее, когда Александр почти стал в стойку. После этого подбежала охрана, чтобы разнять спортсменов, а Усик засмеялся.

"Глаза говорят правду", - написал Усик в соцсети Instagram.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. В предыдущем бою, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. После этого украинец успел одержать две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Саудовская Аравия
Александр Усик
Лондон
Brent
$64.35
Bitcoin
$93,734.60
S&P 500
$5,481.95
Tesla
$277.41
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,347.19
Ethereum
$1,758.72