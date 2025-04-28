Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов: реакция украинца удивила
Киев • УНН
Даниэль Дюбуа толкнул Александра Усика на битве взглядов в Лондоне. Усик отреагировал на провокацию смехом, а охрана вмешалась, чтобы разнять боксеров.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа толкнул своего Александра Усика во время битвы взглядов. Усик на провокацию своего оппонента рассмеялся, передает УНН.
Детали
Во время битвы взглядов, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Дюбуа не сдержался и толкнул Усика. Кажется, что Дюбуа сам испугался сильнее, когда Александр почти стал в стойку. После этого подбежала охрана, чтобы разнять спортсменов, а Усик засмеялся.
"Глаза говорят правду", - написал Усик в соцсети Instagram.
Напомним
Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. В предыдущем бою, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. После этого украинец успел одержать две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.