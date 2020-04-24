Дипломати США вбачають зв’язок між цінами на російську нафту та агресією на Донбасі

"Зараз, можливо, настав момент, коли, принаймні, хоч хтось розуміє, що настав час зупинити їхню (російську - ред.) агресію на території України. Для цього є принаймні дві причини. Перша - це пандемія, і це дуже велика проблема для Москви", - зазначив посол Сполучених Штатів в Україні у 2003 – 2006 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст.

З його слів, вже зараз можна побачити статистику захворюваності у РФ, яка зростає, і незрозуміло, чи зможе Кремль впоратись із пандемією.

"Другий момент - проблема пандемії спричинила різкий спад глобального попиту на нафту, а російська економіка залежить від вуглеводнів. Вуглеводні - це 40% експортних надходжень Кремля, і тут раптом вони нічого не заробляють. Варто згадати, що Радянський Союз рухнув після майже 10 років, впродовж яких ціни на нафту були низькими. Варто також згадати, що московська агресія проти Грузії і України - у 2014 році почались, коли ціна на нафту перевищувала 100 доларів за барель і Кремль відчував достаток ресурсів", - підкреслив дипломат.

Його думку підхопив посол США в Україні у 1998 – 2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер.

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На його думку, Кремль використовує Донбас, як механізм з дестабілізації Києва, щоб відволікти його увагу від реальних проблем, реформ, на який Україна має зосередити увагу.

"Але я не думаю, що Росія насправді хоче відібрати Донбас. Питання в тому, як змінити ці плани. Ось де ми маємо знайти механізм, щоб у Кремля було більше витрат", - зазначає Пайфер.

Дипломат заявив, що не вважає, що зараз Володимир Путін у зручному становищі. Так, у січні у російського лідера були великі плани на весну, мала відбутись зміна конституції та пройти референдум, який би це підтримав і у нього з’явилась би можливість бути президентом до 2036 року і так далі.

"Зараз всього цього немає, він зіткнувся з економікою, яка за даними МВФ цьогоріч скоротилась на майже 6%. Ціна на нафту Urals в Європі сьогодні становить 21 долар за барель. Вчора ціна на нафту була навіть від’ємною. Росія досягла угоди з Саудівською Аравією аби зменшити видобуток на 10 млн барелів нафти в день – це крок у правильному напрямку. Але попит на нафту знизився на 25 млн барелів, і на початку травня уже буде ніде зберігати нафту. Отже Путін може зрозуміти, що ситуація з економікою в його країні стає дедалі важчою. Маю надію, що збільшення втрат для російської економіки допоможе змінити хід думок у Москві», - додав дипломат.

Як повідомлялося в УНН, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила, що кілька міністрів із країн-членів картелю та з країн-союзників провели 21 квітня консультації для обговорення зниження світових цін на нафту.