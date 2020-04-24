США не скасують санкції проти Росії, але й нових не запровадять - Курт Волкер

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Найближчим часом не передбачається жодного скасування санкцій з боку Сполучених Штатів по відношенню до Росії за її агресію на Донбасі і у Криму. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол, спеціальний представник уряду Сполучених Штатів Америки із переговорів стосовно України у 2017-2019 роках Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.

"Я не передбачаю жодного скасування санкцій з боку Сполучених Штатів. Навіть якби президент Трамп схилявся до цього, Конгрес та політична атмосфера настільки налаштовані проти, що це було б заблоковано. Тому я не думаю, що навіть така спроба може відбутися", - сказав Волкер.

Водночас він висловив сумнів щодо перспектив запровадження нових санкцій щодо РФ.

"Гадаю, ми зараз на такому етапі, коли коронавірус домінує в усіх думках: люди хвилюються через спад у нашій економіці, глобальній економіці. Тож вважаю, що ідея нових санкцій значно ослабла", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, що має сприяти послабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу.

Українські Національні Новини

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