США не скасують санкції проти Росії, але й нових не запровадять - Курт Волкер

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Найближчим часом не передбачається жодного скасування санкцій з боку Сполучених Штатів по відношенню до Росії за її агресію на Донбасі і у Криму. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол, спеціальний представник уряду Сполучених Штатів Америки із переговорів стосовно України у 2017-2019 роках Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.