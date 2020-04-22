Україна блокувала в ООН резолюцію Росії щодо послаблення санкцій

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні, 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, що має сприяти послабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.