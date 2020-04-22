Украина блокировала в ООН резолюцию России по ослаблению санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, который должен способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую “процедуру умолчания” и заблокировала эту инициативу. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Так, под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 Россия преследует цель размыть санкционный режим, поэтому 22 апреля вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.
“Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую „процедуру умолчания“ и заблокировала эту инициативу. Как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это — наша последовательная политика.
Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции”, — отметил Кулеба.
Отмечается, что примером эффективных решений есть две резолюции о противодействии COVID-19, что уже одобрены Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.
“Наше государство отдано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель — это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию”, — добавил глава МИД.
Напомним, что 3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, создала бы условия для ослабления санкций.