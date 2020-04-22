Украина блокировала в ООН резолюцию России по ослаблению санкций

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, который должен способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую “процедуру умолчания” и заблокировала эту инициативу. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.