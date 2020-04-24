США не отменят санкции против России, но и новых не введут - Курт Волкер

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В ближайшее время не предвидится отмена санкций со стороны Соединенных Штатов по отношению к России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки с переговоров в отношении Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер во время онлайн-дискуссии Киевского форума, передает корреспондент УНН.