Дипломаты США видят связь между ценами на российскую нефть и агрессией на Донбассе

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 18692 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 68120 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 98829 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126262 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169657 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121182 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155565 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104904 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 61804 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 48006 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 66161 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 71015 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 67113 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 16743 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 127692 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 169648 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 155558 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 405466 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 25685 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 67113 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 71015 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102403 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113030 просмотра
Актуальное
Дипломаты США видят связь между ценами на российскую нефть и агрессией на Донбассе

Дипломаты США видят связь между ценами на российскую нефть и агрессией на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19061 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обвал на нефтяном рынке и тяжелая ситуация с экономикой, вызванная в том числе и пандемией коронавируса, могут заставить Россию изменить мнение об агрессии на Востоке Украины. Об этом заявили американские дипломаты во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Сейчас, возможно, наступил момент, когда, по крайней мере, хоть кто-то понимает, что пришло время остановить их (российскую - ред.) агрессию на территории Украины. Для этого есть по крайней мере две причины. Первая - это пандемия, и это очень большая проблема для Москвы", - отметил посол Соединенных Штатов в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст.

По его словам, уже сейчас можно увидеть статистику заболеваемости в РФ, которая растет, и непонятно, сможет ли Кремль справиться с пандемией.

"Второй момент - проблема пандемии вызвала резкий спад глобального спроса на нефть, а российская экономика зависит от углеводородов. Углеводороды - это 40% экспортных поступлений Кремля, и тут вдруг они ничего не зарабатывают. Стоит вспомнить, что Советский Союз рухнул после почти 10 лет, в течение которых цены на нефть были низкими. Стоит также вспомнить, что московская агрессия против Грузии и Украины - в 2014 году начались, когда цена на нефть превышала 100 долларов за баррель и Кремль чувствовал изобилие ресурсов", - подчеркнул дипломат.

Его мысль подхватил посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не отменят санкции против России, но и новых не введут - Курт Волкер.

По его мнению, Кремль использует Донбасс, как механизм по дестабилизации Киева, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем, реформ, на который Украина должна сосредоточить внимание.

"Но я не думаю, что Россия действительно хочет отобрать Донбасс. Вопрос в том, как изменить эти планы. Вот где мы должны найти механизм, чтобы у Кремля было больше расходов", - отмечает Пайфер.

Дипломат заявил, что не считает, что сейчас Владимир Путин в удобном положении. Так, в январе у российского лидера были большие планы на весну, должно было состояться изменение конституции и пройти референдум, который бы это поддержал и у него появилась бы возможность быть президентом до 2036 года и так далее.

"Сейчас всего этого нет, он столкнулся с экономикой, которая по данным МВФ в этом году сократилась почти на 6%. Цена на нефть Urals в Европе сегодня составляет 21 доллар за баррель. Вчера цена на нефть была даже отрицательной. Россия достигла соглашения с Саудовской Аравией чтобы уменьшить добычу на 10 млн баррелей нефти в день - это шаг в правильном направлении. Но спрос на нефть снизился на 25 млн баррелей, и в начале мая уже будет негде хранить нефть. Итак Путин может понять, что ситуация с экономикой в его стране становится все тяжелее. Надеюсь, что увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве", - добавил дипломат.

Как сообщалось в УНН, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что несколько министров из стран-членов картеля и из стран-союзников провели 21 апреля консультации для обсуждения снижения мировых цен на нефть.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы