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"Динамо" не може повернути гроші за бразильців

"Динамо" не може повернути гроші за бразильців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. ФК "Динамо" Київ веде суперечки з двома бразильськими клубами щодо умов трансферів хавбека Че Че в "Сан-Паулу" і фулбека Сідклея в "Корінтіанс". Про це пише Gazeta Esportiva, передає УНН.

Че Че перейшов в "Сан-Паулу" навесні минулого року за 5 мільйонів євро. Сторони обговорили, що 1,5 мільйона євро з цієї суми бразильський клуб перерахує українському в грудні 2019 року, проте "Сан-Паулу" цього не зробив.

Бразильці домоглися розбивки суми на три платежі по 500 тисяч євро, здійснивши в результаті тільки два з них. У підсумку "Динамо" звернулося до ФІФА з вимогою стягнути з бразильців не тільки суму основного боргу, а й відсотки, що набігли, а також штрафні санкції.

ФІФА у справі Че Че встала на сторону "Динамо", але "Сан-Паулу" все одно не погодився з таким баченням питання і найближчим часом готується звернутися до Спортивного арбітражного суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" відмовляється виплатити Ленсу 8 млн грн зарплати і звернулося до Лозанни

Що стосується Сідклея, то його "Динамо" в січні нинішнього року відправило в річну оренду в "Корінтіанс", проте бразильський клуб до сих пір так і не виплатив належні за угоду українцям 600 тисяч євро.

Кияни вже повідомили бразильських колег про готовність поскаржитися в ФІФА, на що в "Корінтіансі" повідомили, що "в даний момент проводять коригування рахунків", запропонувавши "Динамо" ще трохи почекати.

Як писав УНН, ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленсу борги із зарплати, а це майже 8 млн грн.

Також нагадаємо, що ФК "Динамо" підозрюють у несплаті податків і військового збору в повному обсязі. Про це раніше заявили ветерани АТО. А згодом кримінальне провадження за фактом несплати податків відкрила Генеральна прокуратура України. Пізніше справу було передано для розслідування у ДБР.

ФК "Динамо" фінансується переважно з офшорних компаній, а заробітні плати футболістів декларуються на рівні смішних 20-35 тис. грн на місяць. Це і дозволяє власникам "Динамо" значно занижувати суми сплачених до бюджету України податків. 

У ДФС та ДПС на таку ситуацію не реагують вже роками. А нещодавно у податковому відомстві визнали, що перевірки киян не проводили останні півтора року.

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