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"Динамо" не может вернуть деньги за бразильцев

"Динамо" не может вернуть деньги за бразильцев

Киев  •  УНН

 • 8014 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. ФК "Динамо" Киев ведет споры с двумя бразильскими клубами об условиях трансферов хавбека Че Че в "Сан-Паулу" и фулбэка Сидклея в "Коринтианс". Об этом пишет Gazeta Esportiva, передает УНН.

Че Че перешел в "Сан-Паулу" весной прошлого года з 5 миллионов евро. Стороны обсудили, что 1,5 миллиона евро из этой суммы бразильский клуб перечислит украинскому в декабре 2019 года, однако "Сан-Паулу" этого не сделал.

Бразильцы добились разбивки суммы на три платежа по 500 тысяч евро, осуществив в результате только два из них. В итоге "Динамо" обратилось в ФИФА с требованием взыскать с бразильцев не только сумму основного долга, но и набежавшие проценты, а также штрафные санкции.

ФИФА по делу Че Че встала на сторону "Динамо", но "Сан-Паулу" все равно не согласился с таким видением вопроса и в ближайшее время готовится обратиться в Спортивный арбитражный суд.

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Что касается Сидклея, то его "Динамо" в январе нынешнего года отправило в годичную аренду в "Коринтианс", однако бразильский клуб до сих пор так и не выплатил причитающиеся за сделку украинцам 600 тысяч евро.

Киевляне уже сообщили бразильским коллегам о готовности пожаловаться в ФИФА, на что в "Коринтианс" сообщили, что "в данный момент проводят корректировку счетов", предложив "Динамо" еще немного подождать.

Как писал УНН, ФИФА обязала "Динамо" выплатить Лэнсу долги по зарплате, а это почти 8 млн грн.

Также напомним, что ФК "Динамо" подозревают в неуплате налогов и военного сбора в полном объеме. Об этом ранее заявили ветераны АТО. А потом уголовное производство по факту неуплаты налогов открыла Генеральная прокуратура Украины. Позже дело было передано для расследования в ГБР.

ФК "Динамо" финансируется преимущественно из оффшорных компаний , а заработные платы футболистов декларируются на уровне смешных 20-35 тыс. грн в месяц. Это и позволяет владельцам "Динамо" значительно занижать суммы уплаченных в бюджет Украины налогов.

В ДФС и ГНС на такую ситуацию не реагируют уже годами. А недавно в налоговом ведомстве признали, что проверки киевлян не проводили последние полтора года.

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