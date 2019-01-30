ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленсу борги із зарплати обсягом майже 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міжнародна федерація футболу зобов'язала ФК "Динамо" (Київ) виплатити екс-гравцеві клубу Джереймену Ленсу понад 241,9 тис. євро (близько 7,7 млн грн) заборгованості з заробітної плати. Про це сказано у рішенні ФІФА, передає УНН з посиланням на текст документа.
Екс-гравець столичного клубу звернувся до Палати з вирішення спорів ФІФА 17 липня 2017 року. Ленс вимагав від Федерації зобов'язати столичний клуб виплатити йому заборгованість із зарплати обсягом 241 тис. 935,48 євро.
У ФК "Динамо" з вимогою футболіста не погодилися, уточнивши, що готові компенсувати гравцеві лише 82 тис. 191,78 євро. ФІФА ж ухвалила рішення на користь футболіста, відхиливши пояснення адміністрації ФК про те, що вони нібито виплачують своїм футболістам гонорари не на щомісячній основі, а на річний.
Нагадаємо, що Ленс також звинуватив "Динамо" у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати.