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ФИФА обязала "Динамо" выплатить Ленсу долги по зарплате в размере почти 8 млн грн

ФИФА обязала "Динамо" выплатить Ленсу долги по зарплате в размере почти 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10293 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Международная федерация футбола обязала ФК "Динамо" (Киев) выплатить экс-игроку клуба Джереймену Ленсу более 241,9 тыс. евро (порядка 7,7 млн грн) долга по заработной плате. Об этом сказано в решении ФИФА, передает УНН со ссылкой на текст документа.

Экс-игрок столичного клуба обратился в Палату по решению споров ФИФА 17 июля 2017 года. Ленс потребовал от Федерации обязать столичный клуб выплатить ему задолженность по зарплате в размере 241 тыс. 935,48 евро.

В ФК "Динамо" с требованием футболиста не согласились, уточнив, что готовы компенсировать игроку только 82 тыс. 191,78 евро. ФИФА же приняла решение в пользу футболиста, отклонив пояснения администрации ФК о том, что они якобы выплачивают своим футболистам гонорары не на ежемесячной основе, а на годовой.

Напомним, что Ленс также обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с его зарплаты.

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