"Динамо" відмовляється виплатити Ленсу 8 млн грн зарплати і звернулося до Лозанни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Спортивному арбітражному суді міста Лозанни пройде слухання справи "Динамо" проти колишнього гравця Джеремейна Ленса, передає УНН з посиланням на tribuna.ua.
Засідання призначене на 31 липня.
Предмет слухання - заборгованість "Динамо" із зарплати перед нідерландським футболістом і застосування штрафів до гравця.
Нагадаємо, що в рішенні ФІФА у справі екс-динамівця Ленса зафіксована несплата податків з його зарплати обсягом понад 3 млн грн. Футболіст вимагає від клубу сплатити ці гроші.
Окрім того, ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленсу борги із зарплати, а це майже 8 млн грн.
Також нагадаємо, що ФК "Динамо" підозрюють у несплаті податків і військового збору в повному обсязі. Про це раніше заявили ветерани АТО.
За даними ЗМІ, клуб частково фінансується з офшорних компаній, а заробітні плати футболістів декларуються на рівні смішних 18-20 тис. грн на місяць. Це і дозволяє власникам "Динамо" значно занижувати суми сплачених до бюджету України податків.
У ДФС вже роками не реагують на цю ситуацію.