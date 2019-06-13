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"Динамо" отказывается выплатить Ленсу 8 млн грн зарплаты и обратилось в Лозанну

Киев • УНН

 • 7200 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Спортивном арбитражном суде города Лозанны пройдет слушание дела “Динамо” против бывшего игрока Джеремейна Ленса, передает УНН со ссылкой на tribuna.ua.

"Динамо" отказывается выплатить Ленсу 8 млн грн зарплаты и обратилось в Лозанну

Заседание назначено на 31 июля.

Предмет слушания — задолженность “Динамо” по зарплате перед нидерландским футболистом и применение штрафов к игроку.

Напомним, что в решении ФИФА по делу экс-динамовца Ленса зафиксирована неуплата налогов с его зарплаты в размере более 3 млн грн. Футболист потребовал от клуба уплатить эти деньги.

Кроме того, ФИФА обязала “Динамо” выплатить Ленсу долги по зарплате, а это почти 8 млн грн.

Также напомним, что ФК “Динамо” подозревают в неуплате налогов и военного сбора в полном объеме. Об этом ранее заявили ветераны АТО.

По данным СМИ, клуб частично финансируется с оффшорных компаний, а заработные платы футболистов декларируются на уровне смешных 18-20 тыс. грн в месяц. Это и позволяет собственникам “Динамо” значительно занижать суммы уплаченных в бюджет Украины налогов.

В ГФС уже годами не реагируют на эту ситуацию

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