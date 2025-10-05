Діденко розповіла, де в понеділок очікуються дощі, а де можна пропетляти без парасольки
Київ • УНН
Понеділок в Україні буде переважно хмарним та вологим. Дощі пройдуть на заході, на решті території - щільна хмарність або мряка.
В Україні понеділок очікується в переважно хмарним, вологим. Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території або щільна хмарність, або якась противна мряка. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Понеділок очікується в Україні переважно хмарним, вологим. Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або якась противна мряка. Але без парасоль можна пропетляти
За її словами, температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається +12+15 градусів, на півдні та сході аж +15+20, звично прохолодніше в західних областях, місцями +9+12 градусів.
У Києві понеділок буде хмарним, але ще все ж не тотально сірим, бо навкруги багато красивих листочків. Без істотних опадів, можливі тумани. Впродовж дня 6–го жовтня у столиці +12+14 градусів
