Діденко розповіла, де в понеділок очікуються дощі, а де можна пропетляти без парасольки

В Україні понеділок очікується в переважно хмарним, вологим. Дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території або щільна хмарність, або якась противна мряка. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

За її словами, температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається +12+15 градусів, на півдні та сході аж +15+20, звично прохолодніше в західних областях, місцями +9+12 градусів.

У Києві понеділок буде хмарним, але ще все ж не тотально сірим, бо навкруги багато красивих листочків. Без істотних опадів, можливі тумани. Впродовж дня 6–го жовтня у столиці +12+14 градусів