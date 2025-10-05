Диденко рассказала, где в понедельник ожидаются дожди, а где можно пропетлять без зонта
В Украине понедельник ожидается преимущественно облачным, влажным. Дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории либо плотная облачность, либо какая-то противная морось. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, температура воздуха особо не изменится, в течение дня предполагается +12+15 градусов, на юге и востоке до +15+20, привычно прохладнее в западных областях, местами +9+12 градусов.
В Киеве понедельник будет облачным, но еще все же не тотально серым, потому что вокруг много красивых листочков. Без существенных осадков, возможны туманы. В течение дня 6 октября в столице +12+14 градусов