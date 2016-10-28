Децентралізація медицини почнеться з "первинки" - концеція МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ключовою задачею в умовах децентралізації Міністерство охорони здоров’я визначило створення максимальних можливостей надавати якісні і доступні медичні послуги на місцях, не збільшуючи при цьому податкового навантаження на людей. Первинний рівень медичної допомоги – це основа системи охорони здоров’я, тому практичне втілення реформи необхідно розпочинати саме з первинки. Про це йшлося під час прес-конференції заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, передає УНН.
Перевагою запропонованої МОЗ реформи є те, що вона не потребуватиме окремих податків.
“Збір страхових внесків в Україні вже існує: це загальна система оподаткування. Кожен громадянин сплачує непрямі податки (ПДВ, акцизи), здійснюючи будь-яку покупку в магазині”, — нагадав П.Ковтонюк.
Як відомо, переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки. Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД).
Як переконують в МОЗ, українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується.
Лікарі первинної ланки зможуть обрати будь-яку організаційну форму роботи — ФОПи, поліклініки, амбулаторії та ЦПМСД. Робота буде оплачуватись за подушним нормативом в залежності від кількості укладених лікарем угод і дотримання медичних протоколів лікування та діагностики.
Тактика впровадження реформи буде опублікована на сайті МОЗ.
Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.