Децентралізація медицини почнеться з "первинки" - концеція МОЗ

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ключовою задачею в умовах децентралізації Міністерство охорони здоров’я визначило створення максимальних можливостей надавати якісні і доступні медичні послуги на місцях, не збільшуючи при цьому податкового навантаження на людей. Первинний рівень медичної допомоги – це основа системи охорони здоров’я, тому практичне втілення реформи необхідно розпочинати саме з первинки. Про це йшлося під час прес-конференції заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, передає УНН.