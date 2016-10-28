Децентралізація медицини почнеться з "первинки" - концеція МОЗ

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1828 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11017 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32296 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61595 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75714 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144853 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206513 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193359 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213035 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197392 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8414 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7514 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9320 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4056 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8986 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11017 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488813 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323074 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384950 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126437 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185888 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128494 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163084 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186310 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Децентралізація медицини почнеться з "первинки" - концеція МОЗ

Децентралізація медицини почнеться з "первинки" - концеція МОЗ

Київ • УНН

 • 9322 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ключовою задачею в умовах децентралізації Міністерство охорони здоров’я визначило створення максимальних можливостей надавати якісні і доступні медичні послуги на місцях, не збільшуючи при цьому податкового навантаження на людей. Первинний рівень медичної допомоги – це основа системи охорони здоров’я, тому практичне втілення реформи необхідно розпочинати саме з первинки. Про це йшлося під час прес-конференції заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, передає УНН.

Перевагою запропонованої МОЗ реформи є те, що вона не потребуватиме окремих податків.

“Збір страхових внесків в Україні вже існує: це загальна система оподаткування. Кожен громадянин сплачує непрямі податки (ПДВ, акцизи), здійснюючи будь-яку покупку в магазині”, — нагадав П.Ковтонюк.

Як відомо, переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки. Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД).

Як переконують в МОЗ, українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується.

Лікарі первинної ланки зможуть обрати будь-яку організаційну форму роботи — ФОПи, поліклініки, амбулаторії та ЦПМСД. Робота буде оплачуватись за подушним нормативом в залежності від кількості укладених лікарем угод і дотримання медичних протоколів лікування та діагностики.

Тактика впровадження реформи буде опублікована на сайті МОЗ.

Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,817.29