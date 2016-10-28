Децентрализация медицины начнется с "первички" - Концеция МОЗ

Преимуществом предложенной МОЗ реформы является то, что она не потребует отдельных налогов.

"Сбор страховых взносов в Украине уже существует: это общая система налогообложения. Каждый гражданин платит косвенные налоги (НДС, акцизы), осуществляя любую покупку в магазине", - напомнил П.Ковтонюк.

Как известно, перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в 2017 году и продлится три года. Трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, ЦПМСД).

Как утверждают в Минздраве, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и подписывать с ним прямые соглашения с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется.

Врачи первичного звена смогут выбрать любую организационную форму работы - ФОПы, поликлиники, амбулатории и ЦПМСД. Работа будет оплачиваться по подушевым нормативам в зависимости от количества заключенных врачом соглашений и соблюдения медицинских протоколов лечения и диагностики.

Тактика внедрения реформы будет опубликована на сайте Минздрава.

Как сообщал УНН, эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ подчеркнул, что одной из важных составляющих проведения реформы продумана пространственная организация социальной и административной сферы с учетом концентрации населения, его расселения, центров притяжения и других показателей. Реформирование системы пожарной безопасности, которое будет проходить с учетом этих показателей, может стать существенным толчком для децентрализации в различных сферах, особенно, если к охране безопасности общин, будут активно привлекаться ее члены.