Детективів НАБУ опитують в НАЗК через заяву Углави про конфлікт інтересів з Кривоносом

Національне агентство з питань запобігання корупції опитує детективів НАБУ у рамках перевірки наявності конфлікту інтересів у діях директора бюро Семена Кривоноса за заявою його колишнього першого заступника Гізо Углави. Кривонос в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" запевнив, що конфлікту інтересів точно не було.

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Гізо Углава, будучи ще топчиновником НАБУ, подав заяву в НАЗК про можливе порушення антикорупційного законодавства керівником бюро Семеном Кривоносом і став викривачем. За його словами, Кривонос тиснув на нього з вимогою звільнитися.

Директор НАБУ підтвердив, що НАЗК перевіряє конфлікт інтересів у його діях за заявою Углави, однак запевнив, що "його не було й бути не могло".

У мене немає жодного приватного інтересу. Я — керівник інституції, наділений повноваженнями призначати службове розслідування, погоджуватись або не погоджуватись із висновками дисциплінарної комісії, щоб ухвалити власне рішення про ступінь дисциплінарного стягнення. Я беру людей на роботу і я ж їх звільняю. І в цьому випадку я реалізував свої повноваження як директор - заявив Кривонос.

За його словами, перевірку НАЗК він сприймає просто як виписану законом процедуру реагування на подібні заяви.

"Фахівці Агентства розпочали моніторинг, вони знають, як і на підставі чого його проводити. Інституція у будь-якому разі має виконати свою роботу й дати висновок, якщо вже вирішили взяти справу до розгляду. Інше питання: чи були в НАЗК підстави для цього? Чи чітко НАЗК дотримується процедури й законодавства? Чи може взагалі Углава отримати статус викривача, якщо звернувся із заявою про конфлікт інтересів керівника тільки після завершення службового розслідування, а не до? Однак давати свої відповіді й оцінювати роботу колег з антикорблоку мені як керівнику іншої інституції було б некоректно. Ще й у момент, коли фінального рішення немає", - заявив директор НАБУ.

Він також повідомив, що НАЗК у межах своєї перевірки опитує детективів НАБУ.

"Я не втручаюся в процес і не питаю в співробітників НАБУ, про що вони говорять у НАЗК, коли їх запрошують на зустрічі. Але я точно знаю, що під час службового й дисциплінарного розслідувань об’єктивно оцінили всі факти тиску з боку першого заступника. Досить багато співробітників дали свідчення стосовно цього. Й, на мою думку, зафіксованих у справі фактів було достатньо, щоб їх оцінити. Втім, переживати в цій ситуації можна лише про одне: рішення, яке ухвалить НАЗК, має бути законним. Це дуже важливо для обох інституцій та їхньої подальшої взаємодії", - додав Кривонос.

Додамо

Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.