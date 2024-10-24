Детективов НАБУ опрашивают в НАПК из-за заявления Углавы о конфликте интересов с Кривоносом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опрашивает детективов НАБУ в рамках проверки наличия конфликта интересов в действиях директора бюро Семена Кривоноса по заявлению его бывшего первого заместителя Гизо Углавы. Кривонос в интервью «Зеркалу недели» заверил, что конфликта интересов точно не было.

Детали

Гизо Углава, будучи еще топ-чиновником НАБУ, подал заявление в НАПК о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, Кривонос давил на него с требованием уволиться.

Директор НАБУ подтвердил, что НАПК проверяет конфликт интересов в его действиях по заявлению Углавы, однако заверил, что «его не было и быть не могло».

У меня нет никакого частного интереса. Я - руководитель института, наделенный полномочиями назначать служебное расследование, соглашаться или не соглашаться с выводами дисциплинарной комиссии, чтобы принять собственное решение о степени дисциплинарного взыскания. Я беру людей на работу и я же их увольняю. И в этом случае я реализовал свои полномочия как директор - заявил Кривонос.

По его словам, проверку НАПК он воспринимает просто как выписанную законом процедуру реагирования на подобные заявления.

«Специалисты Агентства начали мониторинг, они знают, как и на основании чего его проводить. Институт в любом случае должен выполнить свою работу и дать заключение, если уже решили взять дело к рассмотрению. Другой вопрос: были ли у НАПК основания для этого? Четко ли НАПК придерживается процедуры и законодательства? Может ли вообще Углава получить статус обличителя, если обратился с заявлением о конфликте интересов руководителя только после завершения служебного расследования, а не до? Однако давать свои ответы и оценивать работу коллег из антикорблока мне как руководителю другой институции было бы некорректно. Еще и в момент, когда финального решения нет», - заявил директор НАБУ.

Он также сообщил, что НАПК в рамках своей проверки опрашивает детективов НАБУ.

«Я не вмешиваюсь в процесс и не спрашиваю у сотрудников НАБУ, о чем они говорят в НАПК, когда их приглашают на встречи. Но я точно знаю, что во время служебного и дисциплинарного расследований объективно оценили все факты давления со стороны первого заместителя. Достаточно много сотрудников дали показания по этому поводу. И, по моему мнению, зафиксированных в деле фактов было достаточно, чтобы их оценить. Впрочем, переживать в этой ситуации можно только об одном: решение, которое примет НАПК, должно быть законным. Это очень важно для обеих институтов и их дальнейшего взаимодействия», - добавил Кривонос.

Добавим

Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.