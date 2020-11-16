Деструктив Тищенка і постріли в спину: Верещук розповіла про мерську кампанію

Для Верещук підсумки виборів у Києві — це швидше урок, аніж поразка. Вона переконана, що результат був би іншим, якби київський осередок “Слуги народу” очолював не Микола Тищенко. Саме він, за її словами, “проштовхував” у Київраду заангажованих та скомпрометнованих людей.

“Яких зусиль мені вартувало, щоб не дати пройти до Київради людям, яких пропонував пан Тищенко. І відкрити двері, наприклад, Ані Маляр, Жені Кулебі, Ксенії Семеновій. Для нормальних людей, які готові працювати і вкладатися в роботу”, — уточнила вона.

Натомість Тищенко наполягав, аби до Київради від президентської партії йшли його помічники, бізнес-партнери, партнери партнерів, працівники ресторанів, розповіла Верещук.

Подібними діями він викликав обурення у мажоритарників, додала вона.

“Шалений спротив, буквально до саботажу. Мажоритарники були дуже корисні кампанії — вони знайомі з проблемами районів, з проблемами містян. Але, фактично, вони відмовилися мати справи з київським осередком і брати участь у кампанії, пасивно спостерігаючи, чим усе завершиться”, — каже Верещук.

Нардеп уточнила, що пробувала владнати конфлікт із Тищенком шляхом розмов тет-а-тет. Втім, останній тримав деструктивну позицію, реагуючи на прохання Верещук емоційно та беззмістовно.

“Я вважаю своєю недоробкою те, що не змогла переконати Президента і людей, від яких це залежало, що з паном Тищенком у нас не вийде сформувати команду. Я говорила про це Президентові, але було обмаль часу і складний період — коронавірус, карантин, купа проблем. Рішення прийняли буквально з коліс. Ми довго тягнули з праймеріз. Усі вже штаби розгорнули, а ми ще приймали рішення, хто буде кандидувати. Не можна мати кілька центрів прийняття рішень”, — заявила Верещук.

Та балотуючись на посаду мера Києва, Верещук розуміла, на що йде.

“Я розуміла, що будуть стріляти у спину свої. Що буде чорний піар. Так і сталося. Я знала, що ніхто мені не подарує перемоги на праймеріз. Що ті, хто називає себе колегами, насправді налаштовані антагоністично.

Я розуміла, що не Кличко керує в місті і не Тищенко. Що є система людей, неформальна, не обрана і не призначена, яким байдуже, як називається партія. Вони роблять вибори”, — підкреслила нардеп.

Проте Верещук не належить до жодної з них.

“Можна мене назвати компромісним чи позасистемним варіантом, бо я дійсно не мала і не маю жодної дотичності до Києва в сенсі „схем“, договірняків, якихось кланів, сімейних, підрядних тощо. Але я розуміла, що навіть у такому разі буду кращим варіантом, ніж мої на той час конкуренти”, — зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук виступила проти карантину вихідного дня та фіскалізації малого бізнесу.