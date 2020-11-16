Деструктив Тищенко и выстрелы в спину: Верещук рассказала о мэрской кампании

ukru
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 34526 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 59631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 79453 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 90088 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98718 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113763 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115117 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126379 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156276 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202411 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 91816 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 54157 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 73479 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 83899 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 27386 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 358168 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 309769 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 463776 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 429529 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 411834 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 121241 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 199254 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 226615 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 205759 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 291845 просмотра
Актуальное
Деструктив Тищенко и выстрелы в спину: Верещук рассказала о мэрской кампании

Деструктив Тищенко и выстрелы в спину: Верещук рассказала о мэрской кампании

Киев  •  УНН

 • 19290 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Три недели назад в Украине состоялся первый тур местных выборов. Мэром столицы стал Виталий Кличко. Среди других, Кличко уступила Ирина Верещук. В интервью "LB.ua" народный депутат рассказала, как готовилась к выборам, и почему не считает результат мэрских выборов в столице своим проигрышем, передает УНН.

Для Верещук итоги выборов в Киеве - это скорее урок, чем поражение. Она убеждена, что результат был бы другим, если бы киевский центр "Слуги народа" возглавлял не Николай Тищенко. Именно он, по ее словам, "проталкивал" в Киевсовет ангажированных и скомпрометнованих людей.

"Каких усилий мне стоило, чтобы не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко. И открыть дверь, например, Анне Маляр, Жене Кулебе, Ксении Семеновой. Для нормальных людей, которые готовы работать и вкладываться в работу", - уточнила она.

Зато Тищенко настаивал, чтобы в Киевсовет от президентской партии шли его помощники, бизнес-партнеры, партнеры партнеров, работники ресторанов, рассказала Верещук.

Подобными действиями он вызвал возмущение у мажоритарщиков, добавила она.

"Безумное сопротивление, буквально до саботажа. Мажоритарщики были очень полезны кампании - они знакомы с проблемами районов, с проблемами горожан. Но фактически они отказались иметь дело с киевским центром и участвовать в кампании, пассивно наблюдая, чем все завершится", - говорит Верещук.

Нардеп уточнила, что пыталась уладить конфликт с Тищенко путем разговоров тет-а-тет. Впрочем, последний держал деструктивную позицию, реагируя на просьбу Верещук эмоционально и бессмысленно.

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить Президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом Президенту, но было мало времени и сложный период - коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться. Нельзя иметь несколько центров принятия решений", - заявила Верещук.

И баллотируясь на пост мэра Киева, Верещук понимала, на что идет.

"Я понимала, что будут стрелять в спину свои. Что будет черный пиар. Так и произошло. Я знала, что мне никто не подарит победы на праймериз. Что те, кто называет себя коллегами, на самом деле настроены антагонистически.

Я понимала, что Кличко руководит в городе и не Тищенко. Что есть система людей, неформальная, не избранная и не назначенная, которым все равно, как называется партия. Они делают выборы", - подчеркнула нардеп.

Однако Верещук не принадлежит ни к одной из них.

"Можно меня назвать компромиссным или внесистемным вариантом, потому что я действительно не была и не имею никакого соприкосновения в Киеве в смысле "схем", договорняков, каких-то кланов, семейных, подрядных и тому подобное. Но я понимала, что даже в таком случае буду лучшим вариантом, чем мои в то время конкуренты", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук выступила против карантина выходного дня и фискализации малого бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы