Десятки дронів атакували Киришський нафтопереробний завод у ленінградській області рф

Десятки БпЛА в ніч на понеділок, 9 листопада, атакують нафтопереробний завод у Ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Місцеві жителі повідомляють про атаку на НПЗ "КІНЕФ" ТОВ "ПО "Киришинефтеоргсинтез".

Зазначається, що це перша атака на Киришський НПЗ із серпня цього року.

Нагадаємо

У серпні співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що українські військові вночі атакували низку обʼєктів на території росії. Серед них два аеродроми та киришський нафтопереробний завод "КІНЕФ".

У рф Киришський НПЗ зупинив переробку нафти після удару дронів - Reuters