Десятки дронів атакували Киришський нафтопереробний завод у ленінградській області рф
Київ • УНН
У ніч на 9 листопада БпЛА атакували НПЗ "КІНЕФ" у ленінградській області рф. Це перша атака на завод із серпня.
Десятки БпЛА в ніч на понеділок, 9 листопада, атакують нафтопереробний завод у Ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
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Місцеві жителі повідомляють про атаку на НПЗ "КІНЕФ" ТОВ "ПО "Киришинефтеоргсинтез".
Зазначається, що це перша атака на Киришський НПЗ із серпня цього року.
Нагадаємо
У серпні співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що українські військові вночі атакували низку обʼєктів на території росії. Серед них два аеродроми та киришський нафтопереробний завод "КІНЕФ".
У рф Киришський НПЗ зупинив переробку нафти після удару дронів - Reuters 05.05.26, 19:22 • 4227 переглядiв