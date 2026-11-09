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Десятки дронів атакували Киришський нафтопереробний завод у ленінградській області рф

Київ • УНН

 • 404 перегляди

У ніч на 9 листопада БпЛА атакували НПЗ "КІНЕФ" у ленінградській області рф. Це перша атака на завод із серпня.

Десятки дронів атакували Киришський нафтопереробний завод у ленінградській області рф

Десятки БпЛА в ніч на понеділок, 9 листопада, атакують нафтопереробний завод у Ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

Деталі

Місцеві жителі повідомляють про атаку на НПЗ "КІНЕФ" ТОВ "ПО "Киришинефтеоргсинтез".

Зазначається, що це перша атака на Киришський НПЗ із серпня цього року.

Нагадаємо

У серпні співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що українські військові вночі атакували низку обʼєктів на території росії. Серед них два аеродроми та киришський нафтопереробний завод "КІНЕФ".

У рф Киришський НПЗ зупинив переробку нафти після удару дронів - Reuters 05.05.26, 19:22 • 4227 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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