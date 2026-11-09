Десятки дронов атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

Десятки БПЛА в ночь на понедельник, 9 ноября, атакуют нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Местные жители сообщают об атаке на НПЗ "КИНЕФ" ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез".

Отмечается, что это первая атака на Киришский НПЗ с августа этого года.

Напомним

В августе сооснователь украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что украинские военные ночью атаковали ряд объектов на территории россии. Среди них — два аэродрома и киришский нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ".

В рф Киришский НПЗ остановил переработку нефти после удара дронов - Reuters