Десятки дронов атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ
Киев • УНН
В ночь на 9 ноября БПЛА атаковали НПЗ "КИНЕФ" в Ленинградской области РФ. Это первая атака на завод с августа.
Десятки БПЛА в ночь на понедельник, 9 ноября, атакуют нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
Местные жители сообщают об атаке на НПЗ "КИНЕФ" ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез".
Отмечается, что это первая атака на Киришский НПЗ с августа этого года.
Напомним
В августе сооснователь украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что украинские военные ночью атаковали ряд объектов на территории россии. Среди них — два аэродрома и киришский нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ".
В рф Киришский НПЗ остановил переработку нефти после удара дронов - Reuters05.05.26, 19:22 • 4229 просмотров