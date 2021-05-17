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Держрегулювання цін на паливо може призвести до погіршення якості пального - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Встановлене Кабінетом міністрів України тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до зняття з продажу всіх нафтопродуктів та, відповідно, до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості. Про це в коментарі УНН розповів директор спеціальних програм науково-технічного центра “Психея” Геннадій Рябцев.

Держрегулювання цін на паливо може призвести до погіршення якості пального - експерт

Цитата:

“Це призведе до зняття з продажу всіх нафтопродуктів, для яких така націнка в розумінні Мінекономіки перевищує встановлені показники, і до погіршення якості нафтопродуктів компаній, знаючи, що ніхто не контролює якість в Україні. А коштів на контролювання якості власних мереж не вистачить, це цілком зрозуміло. Вони будуть оптимізувати ці якості. А оптимізувати - це фактично означає зниження. Також це означає, що отримають додаткові права й так звані підпарканники. Тобто, ті, хто й так не сплачує податки і збори. А у такий спосіб вони просто отримують відповідні додаткові переваги”, - вважає експерт.

Деталі

Водночас він наголосив про порушення самої процедури подання та реєстрації проекту постанови, вказавши на порушення щонайменше десяти параграфів регламенту Кабміну.

“Проект постанови було опубліковано на сайті для обговорення і надання пропозицій за день до його ухвалення на засіданні Кабміну. Це просто насмішка над процедурою та порушення щонайменше десяти параграфів регламенту Кабміну. Будь-які рішення, які приймаються поспіхом, зазвичай не є ефективними та результативними. Кабміну вистачило місяця, щоб порушити свої ж зобов’язання. А це означає, що ціна того підпису, який стоїть під цим меморандумом - мізерна", - зазначив експерт.

"Щодо зняття цих обмежень, їх можуть зняти. Але коли - не можу сказати. У нас все настільки швидко змінюється, без будь-яких обговорень та попереджень. Та все списується на пандемію коронавірусу. Тож, цинізм цього зашкалює”, - резюмував Рябцев.

Нагадаємо

14 травня Кабмін ввів держрегулювання цін на пальне. На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Через це мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR з 15 травня призупинили продаж "преміального пального".

Мінекономіки наступного дня у своєму роз’ясненні зазначило, що максимальна торговельна надбавка не стосується "брендового преміального" пального, яке продають АЗС за вищою ціною.

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