Мінекономіки про держрегулювання цін пального: надбавка не стосується "брендового преміального" палива

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У Мінекономіки зауважили, що торгова надбавка стосується бензинів марки А-92, марки А-95 та дизельного пального - вони включені в перелік соціально значущих товарів, на які поширюється дія постанови Кабміну про регулювання цін.

При цьому у відомстві вказали, що є ще одна постанова - ще від 2013 року, яка визначає технічний регламент щодо пального, відповідно до якого маркування "брендового преміального" пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).

"Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне", - сказано у роз'ясненні.

Що було раніше

14 травня Кабмін постановою ввів держрегулювання цін на пальне, рішення набуло чинності з 15 травня. На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Бізнес не підтримує запровадження державного регулювання цін на пальне, Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на пальне.

Мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR з 15 травня призупинили продаж "преміального пального" через введення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни.