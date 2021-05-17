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Минэкономики о госрегулировании цен горючего: надбавка не касается "брендового премиального" топлива

Киев • УНН

 • 20918 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" горючего, которое продают АЗС по более высокой цене. Об этом говорится в разъяснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.

Минэкономики о госрегулировании цен горючего: надбавка не касается "брендового премиального" топлива

Детали

В Минэкономики отметили, что торговая надбавка касается бензина марки А-92, А-95 и дизельного топлива - они включены в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие постановления Кабмина о регулировании цен.

При этом в ведомстве указали, что есть еще одно постановление - еще от 2013 года, определяющее технический регламент по топливу, согласно которому маркировка "брендового премиального" горючего с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

"Таким образом, под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо", - говорится в разъяснении.

Что было ранее

14 мая Кабмин постановлением ввел госрегулирование цен на горючее, решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Бизнес не поддерживает введение государственного регулирования цен на горючее, Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление о госрегулировании цен на топливо.

Сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу "премиального топлива" из-за введения предельного уровня торговой надбавки к средней цене.

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