Держоргани не мають інформації про обсяги завезеної в країну гуманітарки – Рахункова палата
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Державні органи не володіють достовірними даними щодо обсягів гуманітарної допомоги, отже в країні не досягнуто запровадження пільг з оподаткування гуманітарки. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на сайт відомства.
"Державні органи не володіють достовірними даними щодо обсягів гуманітарної допомоги, її розподілу та цільового використання", - наголосив Пацкан.
Також він зауважив, що за даними Держстату, у 2019 році чверть українців (майже 9 мільйонів) отримували дохід, менший за фактичний прожитковий мінімум, ще 400 тисяч – менше за рівень виживання. Найбільше потребували матеріальної допомоги багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, безробітні, внутрішньо переміщені особи.
"Гуманітарна допомога мала сприяти покращенню життя цих людей. Проте через відсутність дієвої державної системи контролю здебільшого гуманітарка допомагає отримати доходи нечистим на руку бізнесменам", - додав Пацкан.
За його словами, Рахункова палата проаналізувала ефективність виконання державними органами повноважень у частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги. Аналіз охоплює 2017–2018 роки та 9 місяців 2019 року.
"Протягом майже 3-х останніх років в Україну ввезено близько 65 тисяч тонн гуманітарної допомоги. При цьому, майже половину (48%) становив вживаний одяг. Крім того, в Україну ввозилися як гуманітарна допомога промислові товари і меблі, транспортні засоби і запчастини до них, харчові продукти. Понад 20% вживаного одягу ввозили в Україну п’ять отримувачів допомоги. Всі ці отримувачі порушували вимоги законодавства щодо звітування", - додав Пацкан.
Окрім того, він наголосив, що за вказаний період визнано гуманітарною допомогою кілька десятків мільйонів гривень – у перерахунку 9,4 млн євро, 7,1 млн японських єн, 0,4 млн канадських доларів і 10 тис. польських злотих.
Зазначається, що на запит Рахункової палати Нацбанк повідомив про надходження майже 12 млрд гривень гуманітарної допомоги. Посилаючись на банківську таємницю, НБУ відмовився надати дані про надавачів та отримувачів цієї гуманітарної допомоги.
"Рахункова палата дійшла висновку: мета запровадження в Україні пільг з оподаткування гуманітарної допомоги, що мало сприяти вирішенню існуючих проблем, не досягнута", - підкреслив Пацкан.
Нагадаємо, упродовж доби на КПВВ на Донбасі оформили 7 вантажівок з гуманітарною допомогою, загальною вагою 73 тонни.