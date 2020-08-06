Червоний Хрест відправив до ОРДЛО 73 тонни гуманітарної допомоги

"Упродовж доби військовослужбовці Луганського та Донецького загонів через КПВВ пропустили 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники оформили 4 автомобілі із 13-ма тоннами гуманітарної допомоги.

"Жителям тимчасово окупованих територій, які безпосередньо страждають від російської агресії, направлено засоби для прання, необхідні речі для малюків, захисні окуляри та хірургічні маски. Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька від МКЧХ прослідувало 3 вантажівки з 60-ма тоннами продуктових наборів", - додали прикордонники.

Нагадаємо, в кінці липня на окуповані території через лінію розмежування на Донбасі прослідувало 7 вантажівок МКЧХ з гуманітарною допомогою.