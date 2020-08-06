Красный Крест отправил в ОРДЛО 73 тонны гуманитарной помощи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70028 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96994 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123051 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105224 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125043 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100608 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101511 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103742 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение суток на КПВВ на Донбассе оформили 7 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 73 тонны. Жителям ВОТ направили средства гигиены, вещи для детей, средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В течение суток военнослужащие Луганского и Донецкого отрядов из КПВВ пропустили 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили 4 автомобиля с 13-ю тоннами гуманитарной помощи.

"Жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от российской агрессии, направлено средства для стирки, необходимые вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски. Кроме того, из КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк от МККК проследовало 3 грузовика с 60-ю тоннами продуктовых наборов", - добавили пограничники.

Напомним, в конце июля на оккупированные территории через линию разграничения в Донбассе последовало 7 грузовиков МККК с гуманитарной помощью.

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