В ОРДЛО пропустили сім вантажівок з гуманітарним вантажем
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На окуповані території через лінію розмежування на Донбасі прослідувало 7 вантажівок МЧКХ з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
“Упродовж доби згідно з розпорядженням командувача Об’єднаних сил через лінію розмежування здійснено пропуск сімох вантажівок МЧКХ”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що дві колони слідували через КПВВ “Новотроїцьке” за маршрутом Київ-Донецьк.
“Автомобілями для громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території України, направлено продуктові набори, засоби гігієни та будматеріали. Назагал Міжнародний комітет Червоного хреста відправив близько 120 тонн допомоги”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, з Києва у Донецьк було направлено гуманітарну допомогу від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.