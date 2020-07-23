В ОРДЛО пропустили семь грузовиков с гуманитарным грузом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На оккупированные территории через линию разграничения на Донбассе последовало 7 грузовиков МЧКХ с гуманитарной помощью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
"В течение суток согласно распоряжению командующего Объединенных сил через линию разграничения осуществлен пропуск семи грузовиков МЧКХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две колонны следовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк.
"Автомобилями для граждан, находящихся на временно оккупированной территории Украины, направлено продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. В целом Международный комитет Красного креста отправил около 120 тонн помощи", - добавляется в сообщении.
Напомним, из Киева в Донецк было направлено гуманитарную помощь от ООН и Международного комитета Красного Креста.