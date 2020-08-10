Госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки - Счетная палата

"Государственные органы не обладают достоверными данными по объемам гуманитарной помощи, ее распределению и целевому использованию", - подчеркнул Пацкан.

Также он отметил, что по данным Госстата, в 2019 году четверть украинцев (почти 9 млн) получали доход, который меньше фактического прожиточного минимума, еще 400 тысяч - меньше уровня выживания. Больше всего нуждались в материальной помощи многодетные семьи, лица с инвалидностью, безработные, внутренне перемещенные лица.

"Гуманитарная помощь должна способствовать улучшению жизни этих людей. Однако из-за отсутствия действенной государственной системы контроля в основном гуманитарка помогает получить доходы нечистым на руку бизнесменам", - добавил Пацкан.

По его словам, Счетная палата проанализировала эффективность выполнения государственными органами полномочий в части контроля за соблюдением требований налогового и таможенного законодательства при оказании гуманитарной помощи. Анализ охватывает 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года.

"В течение почти 3-х последних лет в Украине ввезено около 65 тысяч тонн гуманитарной помощи. При этом, почти половина (48%) составляла бывшую в употреблении одежду. Кроме того, в Украине ввозились в качестве гуманитарной помощи промышленные товары и мебель, транспортные средства и запчасти к ним, пищевые продукты. Более 20% подержанной одежды ввозили в Украину пять получателей помощи. Все эти получатели нарушали требования законодательства по отчетности", - добавил Пацкан.

Кроме того, он отметил, что за указанный период признано гуманитарной помощью несколько десятков миллионов гривен - в пересчете 9,4 млн евро, 7,1 млн японских иен, 0,4 млн канадских долларов и 10 тыс. польских злотых.

Отмечается, что на запрос Счетной палаты Нацбанк сообщил о поступлении почти 12 млрд гривен гуманитарной помощи. Ссылаясь на банковскую тайну, НБУ отказался предоставить данные о поставщиках и получателях этой гуманитарной помощи.

"Счетная палата пришла к выводу: цель внедрения в Украине льгот по налогообложению гуманитарной помощи, что должно было способствовать решению существующих проблем, не достигнута", - подчеркнул Пацкан.

Напомним, в течение суток на КПВВ на Донбассе оформили 7 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 73 тонны.