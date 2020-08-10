Госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки - Счетная палата

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70804 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97679 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123238 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105339 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125167 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100670 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101574 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103767 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101866 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 33828 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101403 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 88374 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 30402 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 49118 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 88374 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 123238 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 125167 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381611 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332495 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 22047 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101403 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131810 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209108 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235822 просмотра
Актуальное
Госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки - Счетная палата

Госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки - Счетная палата

Киев  •  УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Государственные органы не обладают достоверными данными по объемам гуманитарной помощи, так что в стране не достигнуто введения льгот по налогообложению гуманитарки. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

"Государственные органы не обладают достоверными данными по объемам гуманитарной помощи, ее распределению и целевому использованию", - подчеркнул Пацкан.

Также он отметил, что по данным Госстата, в 2019 году четверть украинцев (почти 9 млн) получали доход, который меньше фактического прожиточного минимума, еще 400 тысяч - меньше уровня выживания. Больше всего нуждались в материальной помощи многодетные семьи, лица с инвалидностью, безработные, внутренне перемещенные лица.

"Гуманитарная помощь должна способствовать улучшению жизни этих людей. Однако из-за отсутствия действенной государственной системы контроля в основном гуманитарка помогает получить доходы нечистым на руку бизнесменам", - добавил Пацкан.

По его словам, Счетная палата проанализировала эффективность выполнения государственными органами полномочий в части контроля за соблюдением требований налогового и таможенного законодательства при оказании гуманитарной помощи. Анализ охватывает 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года.

"В течение почти 3-х последних лет в Украине ввезено около 65 тысяч тонн гуманитарной помощи. При этом, почти половина (48%) составляла бывшую в употреблении одежду. Кроме того, в Украине ввозились в качестве гуманитарной помощи промышленные товары и мебель, транспортные средства и запчасти к ним, пищевые продукты. Более 20% подержанной одежды ввозили в Украину пять получателей помощи. Все эти получатели нарушали требования законодательства по отчетности", - добавил Пацкан.

Кроме того, он отметил, что за указанный период признано гуманитарной помощью несколько десятков миллионов гривен - в пересчете 9,4 млн евро, 7,1 млн японских иен, 0,4 млн канадских долларов и 10 тыс. польских злотых.

Отмечается, что на запрос Счетной палаты Нацбанк сообщил о поступлении почти 12 млрд гривен гуманитарной помощи. Ссылаясь на банковскую тайну, НБУ отказался предоставить данные о поставщиках и получателях этой гуманитарной помощи.

"Счетная палата пришла к выводу: цель внедрения в Украине льгот по налогообложению гуманитарной помощи, что должно было способствовать решению существующих проблем, не достигнута", - подчеркнул Пацкан.

Напомним, в течение суток на КПВВ на Донбассе оформили 7 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 73 тонны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы