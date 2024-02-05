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Держбюджет за місяць звели з дефіцитом у 14,9 млрд грн

Держбюджет за місяць звели з дефіцитом у 14,9 млрд грн

Київ • УНН

 • 24310 перегляди

Дефіцит державного бюджету в січні 2024 року сягнув 14,9 млрд грн, при цьому дефіцит загального фонду становив 33,3 млрд грн, згідно з даними Міністерства фінансів України.

Дефіцит державного бюджету за січень 2024 року становив 14,9 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 33,3 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

Деталі

"За січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 33,3 млрд грн", - ідеться у повідомленні Мінфіну з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

За оперативними даними, за січень 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 116 млрд грн. Загалом за підсумками січня 2024 року до загального і спецфондів держбюджету надійшло 154,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки держбюджету, за січень 2024 року, згідно з оперативними даними, становили понад 169,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 149,5 млрд грн. 

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень 2024 року, як вказано, становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету, як зазначається, спрямовано 32,03 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 19,3 млрд грн (250,0 млн дол. США та 235,0 млн євро).

Із зовнішніх джерел надійшло 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) позики МБРР.

При цьому платежі з погашення держборгу за січень 2024 року, як повідомляється, становили 17,5 млрд грн (94,6% плану), платежі з обслуговування – 9,5 млрд грн (90,6 % плану).

"Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП", - вказали у Мінфіні.

Держбюджет у 2023 році звели з дефіцитом у 1,33 трлн грн02.01.24, 15:58 • 40038 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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