Держбюджет за місяць звели з дефіцитом у 14,9 млрд грн
Київ • УНН
Дефіцит державного бюджету в січні 2024 року сягнув 14,9 млрд грн, при цьому дефіцит загального фонду становив 33,3 млрд грн, згідно з даними Міністерства фінансів України.
Дефіцит державного бюджету за січень 2024 року становив 14,9 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 33,3 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
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"За січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 33,3 млрд грн", - ідеться у повідомленні Мінфіну з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
За оперативними даними, за січень 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 116 млрд грн. Загалом за підсумками січня 2024 року до загального і спецфондів держбюджету надійшло 154,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Касові видатки держбюджету, за січень 2024 року, згідно з оперативними даними, становили понад 169,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 149,5 млрд грн.
Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень 2024 року, як вказано, становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету, як зазначається, спрямовано 32,03 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 19,3 млрд грн (250,0 млн дол. США та 235,0 млн євро).
Із зовнішніх джерел надійшло 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) позики МБРР.
При цьому платежі з погашення держборгу за січень 2024 року, як повідомляється, становили 17,5 млрд грн (94,6% плану), платежі з обслуговування – 9,5 млрд грн (90,6 % плану).
"Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП", - вказали у Мінфіні.
Держбюджет у 2023 році звели з дефіцитом у 1,33 трлн грн02.01.24, 15:58 • 40038 переглядiв